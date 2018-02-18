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Роберт Родригес поставит VR-сериал с Мишель Родригес

18 февраля
2018 год

Новости кино >>
18 февраля 2018
Роберт Родригес поставит и спродюсирует по собственному сценарию многосерийный VR-боевик «Предел» (The Limit) с Мишель Родригес в главной роли, сообщает Deadline.

Мишель Родригес

В сериале а ля «Хардкор» Родригес предстанет в качестве генетически усовершенствованного оружия массового уничтожения в теле человека. Героиня озабочена поисками своих создателей с целью их уничтожения.

За производство, стартовавшее в январе, отвечают VR-отдел STXsurreal и Double R Productions. Премьеру следует ожидать на VR-канале Surreal, принадлежащем компании STX Entertainment, который заработает в середине этого года. Для того, чтобы смотреть сериал, потребуются очки виртуальной реальности.
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Роберт Родригес и Мишель Родригес
Роберт Родригес и Мишель Родригес
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