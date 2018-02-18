Сильвия Хукс сыграет Сильвию Кристель

Голландская актриса Сильвия Хукс
воплотит на экране звезду «Эмманюэль» Сильвию Кристель
в безымянной биографической драме Михаэля Р. Роскама
(«Бычара»
).
Согласно Variety, продюсерами ленты выступают Барт ван Лангендонк
и Робин Пронт
. Сценарий пишет бельгийский писатель Дмитрий Верхюльст
. Съёмки пройдут во Франции, Нидерландах, Бельгии и Лос-Анджелесе. Зрителям поведают о судьбе секс-символа 70-80-х, чья жизнь оборвалась в 2012 году. Успех «Эмманюэль»
резко контрастировал с беспокойной личной жизнью и наркозависимостью актрисы.
«Сильвия Кристель была одной из женщин, которая открыла сексуальный способ взглянуть на секс для женщин. Она была очень свободна, может быть, даже слишком рано для своего поколения. Вы не могли полностью понять, какова она на самом деле», —
рассказала о своей героине Хукс.
«Уникальная карьера Кристель, её личность и интригующая романтическая жизнь в сочетании с этой невероятной командой сделают фильм отличным», —
уверен режиссёр.
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