BAFTA выбрала «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Фильм Мартина Макдонаха
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури
» стал лучшей картиной по версии Британской академии кино и телеискусства
(BAFTA).
Претендентами на главную награду были «Форма воды
», получившая 12 номинаций, а также «Темные времена
», «Бегущий по лезвию 2049
», «Тоня против всех
», «Зови меня своим именем
» и «Призрачная нить
».
По сюжету спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города принимает новые масштабы.
В картине снялись Фрэнсис Макдорманд
, Вуди Харрельсон
, Сэм Рокуэлл
, Джон Хоукс
, Питер Динклэйдж
и другие.
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