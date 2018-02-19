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BAFTA выбрала «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

19 февраля
2018 год

Новости кино >>
19 февраля 2018
Фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал лучшей картиной по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA).

BAFTA выбрала «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Претендентами на главную награду были «Форма воды», получившая 12 номинаций, а также «Темные времена», «Бегущий по лезвию 2049», «Тоня против всех», «Зови меня своим именем» и «Призрачная нить».

По сюжету спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три биллборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города принимает новые масштабы.

В картине снялись Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл, Джон Хоукс, Питер Динклэйдж и другие.
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персоны
Питер ДинклэйджМартин МакдонахФрэнсис МакдормандСэм РокуэллВуди ХаррельсонДжон Хоукс
фильмы
Бегущий по лезвию 2049Зови меня своим именемПризрачная нитьТёмные временаТоня против всехТри билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФорма воды

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