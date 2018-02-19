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Гильермо дель Торо стал лауреатом премии BAFTA

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Гильермо дель Торо стал лауреатом премии BAFTA в номинации «Лучшая режиссерская работа» за картину «Форма воды».

Гильермо дель Торо стал лауреатом премии BAFTA

Фильм был представлен в 12 номинациях, однако стал победителем лишь в трех, среди которых также «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Действие картины разворачивается в 1962 году в Америке. В тайной правительственной лаборатории работает одинокая Элиза. Ее жизнь круто меняется, когда она вместе с другой сотрудницей Зельдой узнает о секретном эксперименте…
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