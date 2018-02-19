Гильермо дель Торо стал лауреатом премии BAFTA

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Новости кино Режиссер «Форсажа» снял фильм-катастрофу «Ограбление в ураган» появится на российских экранах 8 марта.

Новости кино Оливия Уайлд дебютирует в режиссерском кресле Роли в картине «Образованные» получили Кейтлин Девер и Бини Фелдстейн.

Новости кино Кино.Платформа Potential запускает конкурс сценариев Победитель получит грант в 500 000 рублей на съемки проекта.

История кино Структурная модель содержания аудиовизуальных медиатекстов на тему школы и вуза Понятие положительного персонажа в советских и западных медиатекстах в значительной степени отличается идеологической окраской.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Профиль» Тимура Бекмамбетова Российский режиссер и продюсер снял кино о том, как вступить в ИГИЛ по «Скайпу»

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего Хроника растерянности русской культуры