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Кино.Платформа Potential запускает конкурс сценариев

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Кино.Платформа Potential открывает всероссийский сценарный конкурс кино-, тв- и веб- проектов, победитель которого получит продюсерскую поддержку на производство картины и стартовое финансирование на сумму 500 000 рублей.

«Potential не ограничивает участников в выборе тем, времени и места действия. Главным критерием выбора станет высокий зрительский потенциал проекта», – сообщает пресс-служба конкурса.

Кино.Платформа Potential запускает конкурс сценариев

Конкурс пройдет в два этапа, которые продлятся 5 месяцев – до июня 2018. На первом этапе к рассмотрению принимаются сценарии по заявленным категориям, победители станут известны 18 марта. В рамках второго тура состоится конкурс видеовизиток будущих фильмов, после чего финалисты представят свои работы профессионалам индустрии на питчинге в мае. Подать заявку на участие можно на сайте.

Конкурс проводится при поддержке интернет-ресурсов DigitalReporter и Кино-Театр.ру. Журналисты изданий войдут в состав экспертной комиссии: DigitalReporter будет оценивать проекты в категории веб-сериалы, Кино-Театр.ру – телесериалы, полный и короткий метр.

В качестве специального приза лучший сценарий веб-сериала по версии DigitalReporter получит грант от кинокомпании Red Carpet Studio на сумму 100 000 рублей.
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