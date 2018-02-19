Кино.Платформа Potential запускает конкурс сценариев

Кино.Платформа Potential
открывает всероссийский сценарный конкурс кино-, тв- и веб- проектов, победитель которого получит продюсерскую поддержку на производство картины и стартовое финансирование на сумму 500 000 рублей.
«Potential не ограничивает участников в выборе тем, времени и места действия. Главным критерием выбора станет высокий зрительский потенциал проекта
», – сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс пройдет в два этапа, которые продлятся 5 месяцев – до июня 2018. На первом этапе к рассмотрению принимаются сценарии по заявленным категориям, победители станут известны 18 марта. В рамках второго тура состоится конкурс видеовизиток будущих фильмов, после чего финалисты представят свои работы профессионалам индустрии на питчинге в мае. Подать заявку на участие можно на сайте
.
Конкурс проводится при поддержке интернет-ресурсов DigitalReporter
и Кино-Театр.ру
. Журналисты изданий войдут в состав экспертной комиссии: DigitalReporter будет оценивать проекты в категории веб-сериалы, Кино-Театр.ру – телесериалы, полный и короткий метр.
В качестве специального приза лучший сценарий веб-сериала по версии DigitalReporter получит грант от кинокомпании Red Carpet Studio на сумму 100 000 рублей.
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