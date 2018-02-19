Российский «Довлатов» вырвался в фавориты Берлинале

Фильм «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа-младшего пока является одним из фаворитов 68-го Берлинского кинофестиваля, который проходит в эти дни в столице Германии.
фото: Сайт Берлинского кинофестиваля
На данный момент уже показана половина конкурса смотра, всего на «Золотого медведя» в этом году претендует 19 работ. Лента «Довлатов» занимает первое место в рейтинге критиков, который ежегодно составляет журнал Screen. Конкурсные картины для издания оценивают семь человек, в том числе российский кинокритик Антон Долин.
Вместе «Довлатовым» пока высший балл в 3,1 имеет анимационная лента Уэса Андерсона «Остров собак». На полбалла от фильмом Андерсона и Германа-младшего отстает копродукция Парагвая, Уругвая, Германии, Бразилии, Норвегии и Франции «Наследницы», рассказывающая о паре пожилых лесбиянок, чье финансовое положение и личные отношения оказались на грани банкротства.
Среди аутсайдеров рейтинга критиков оказались «Девица» братьев Зеллнер, которая получила всего 1,4 балла и легкое «буканье» после пресс-показа, а также «Ева» (1,2 балла) Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем в главных ролях.
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