Оливия Уайлд дебютирует в режиссерском кресле

Оливия Уайлд планирует дебютировать в режиссуре – актриса взялась за съемки фильма о жизни двух старшеклассниц «Образованные» (Booksmart). Об этом сообщает издание Variety.
Главные роли в картине достались Кейтлин Девер и Бини Фелдстейн, которые сыграют двух подруг-подростков, осознавших в канун своего выпускного, что из-за напряженной учебы совсем не успели развлечься и отдохнуть. Теперь у них остался один вечер и возможность отыграться за все четыре года.
фото: Stephen Lovekin/REX/Shutterstock
«Это будет не только отличная, но и чертовски веселая история. Не могу дождаться, когда расскажу ее вам», - написала в своем Instagram Уайлд.
Сценарий картины подготовили Эмили Халперн и Сара Хаскинс, работавшие вместе над сериалом «Третья жена».
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