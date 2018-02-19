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Оливия Уайлд дебютирует в режиссерском кресле

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Оливия Уайлд планирует дебютировать в режиссуре – актриса взялась за съемки фильма о жизни двух старшеклассниц «Образованные» (Booksmart). Об этом сообщает издание Variety.

Главные роли в картине достались Кейтлин Девер и Бини Фелдстейн, которые сыграют двух подруг-подростков, осознавших в канун своего выпускного, что из-за напряженной учебы совсем не успели развлечься и отдохнуть. Теперь у них остался один вечер и возможность отыграться за все четыре года.

Оливия Уайлд дебютирует в режиссерском кресле
фото: Stephen Lovekin/REX/Shutterstock

«Это будет не только отличная, но и чертовски веселая история. Не могу дождаться, когда расскажу ее вам», - написала в своем Instagram Уайлд.

Сценарий картины подготовили Эмили Халперн и Сара Хаскинс, работавшие вместе над сериалом «Третья жена».
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