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Режиссер «Форсажа» снял фильм-катастрофу

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Премьера фильма-катастрофы «Ограбление в ураган» от режиссера «Форсажа» Роба Коэна состоится в России 8 марта.

Режиссер «Форсажа» снял фильм-катастрофу
фото: MEGOGO Distribution

«Как только продюсеры рассказали мне замысел экшн-катастрофы, я сразу понял, как его снимать и какого результата я хочу добиться, – рассказывает режиссер. – Идея снять экшн об ограблении на фоне разворачивающегося шторма меня моментально зацепила. Перед нами стояла задача соединить привычные элементы жанра – захват заложников, перестрелки, взлом сейфов – с катастрофическими преградами, которые создаёт для героев шторм. Благодаря такому сочетанию жанр заиграл совершенно новыми красками».

Режиссер «Форсажа» снял фильм-катастрофу
фото: MEGOGO Distribution

Оператор ленты Шелли Джонсон вспоминает, как отправился во Флориду во время урагана Мэттью, чтобы установить камеры в эпицентре стихии. «В самой первой сцене, где герои пытаются укрыться в фермерском доме, Роб сказал: «В машине должна чувствоваться скорость. Напряжение и паника, которую испытывают персонажи в попытке скрыться от смертельной угрозы, должны ощутить и зрители. Для этого придётся снимать с рук». А что я мог на это ответить? Только «Есть, сэр!».

В экшене снялись Тоби Кеббелл, Мэгги Грэйс, Райан Квантен и Джэми Эндрю Катлер.

Режиссер «Форсажа» снял фильм-катастрофу
фото: MEGOGO Distribution

По сюжету картины на побережье Америки стремительно надвигается ураган. Тем временем банда воров планирует идеальное ограбление: украсть 600 миллионов долларов из казначейства США, воспользовавшись стихийным бедствием как прикрытием. Но когда разбушевавшийся ураган усиливается до смертельно опасной Категории 5, тщательно продуманный план ограбления века трещит по швам…
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персоны
Мэгги ГрэйсРайан КвантенТоби КеббеллРоб Коэн
фильмы
Ограбление в ураганФорсаж

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