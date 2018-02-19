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Хавьер Бардем спродюсирует и сыграет в «Заповеднике»

19 февраля
2018 год

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19 февраля 2018
Обладатель «Оскара» Хавьер Бардем станет частью проекта по защите Южного океана – актер не только станет героем и продюсером документальной ленты «Заповедник» (Sanctuary), а также озвучит ее. Об этом сообщает издание Variety.

Режиссером фильма, снятого в рамках кампании по созданию самой большой на планете заповедной зоны, стал Альваро Лонгария. Картина, к актерскому составу которой присоединился и Карлос Бардем, также расскажет о том, как проект может быть воплощен в жизнь.

Хавьер Бардем спродюсирует и сыграет в «Заповеднике»
фото: CHRISTIAN ASLUND/GREENPEACE

«Идея заключается в том, чтобы попытаться рассказать, как это делается. Не то, как это необходимо, или то, что мы используем слишком много пластика. Мы все это уже знаем. Теперь вопрос в том, как нам действовать, как мы можем изменить ситуацию», – заявил режиссер.

Хавьер Бардем в январе уже нырял на глубину 900 футов и исследовал дно океана, этот момент будет показан в фильме. Сюжет также включает в себя комментарии биологов и других исследователей об исчезающих видах и ролики Greenpeace об Антарктике.
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