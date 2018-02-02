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Кэтрин Хэйгл присоединилась к новому сезону «Форс-мажоров»

2 февраля
2018 год

Новости кино >>
2 февраля 2018
Кэтрин Хэйгл, известная по сериалу «Анатомия страсти», присоединилась к актерскому составу восьмого сезона «Форс-мажоров». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Кэтрин Хэйгл присоединилась к новому сезону «Форс-мажоров»

Актриса исполнит роль Саманты Уилер – нового талантливого партнера юридической фирмы. Героиня Хэйгл выступит против статуса-кво и «станет либо величайшим партнером компании, либо ее самым мощным врагом».

«Я смотрю «Форс-мажоры» с самого начала, и мне невероятно повезло стать новым членом семьи Pearson Specter Litt», – заявила актриса.

Премьера комедийного сериала состоялась в июне 2011 года. В конце января стало известно, что картину продлили на восьмой сезон, однако без участия Меган Маркл и Патрика Джея Адамса.

По сюжету, убегая после неудачной попытки сбыта наркотиков, юрист-самоучка Майк Росс, выдающий себя за выпускника Гарварда, попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов Нью-Йорка по сделкам Харви Спектру. Устав от скучных соискателей, мечтающих «верой и правдой служить букве закона», Харви рискует и нанимает Майка: у парня врожденный талант и фотографическая память. Так рождается один из самых неоднозначных, но в то же время и самых блестящих тандемов законников на Манхэттене.
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