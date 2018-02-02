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Сценарист «Аббатства Даунтон» займется созданием сериала для NBC

2 февраля
2018 год

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2 февраля 2018
Телеканал NBC заказал первые десять эпизодов сериала «Позолченный век» (The Gilded Age) у сценариста и продюсера «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Сценарист «Аббатства Даунтон» займется созданием сериала для NBC
фото: Nick Briggs

Феллоуз уже подготовил сценарий новой картины, которая была в разработке еще с 2012 года. Он также выступит исполнительным продюсером наряду с Гаретом Нимом.

«Писать сценарий «Позолоченного века» – это воплощение моей мечты», – заявил Феллоуз.

Сюжет картины будет развиваться в Нью-Йорке, для которого 1880-е годы стали периодом социальных потрясений. Главные герои истории – Мариан Брук, девушка широких взглядов из консервативной семьи, и ее соседи: безжалостный магнат Джордж Рассел с семьей.

Премьера сериала предварительно намечена на 2019 год.
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