Октавия Спенсер станет героиней хоррора

Обладательница «Оскара» Октавия Спенсер
исполнит роль в новом проекте студии-создателя «Прочь
» Blumhouse
– хорроре «Ма
» (Ma). Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
фото: AP
На данный момент известно, что фильм будет снят в жанре психологического триллера. К актерскому составу также присоединятся Люк Эванс
и Джулиет Льюис
.
Режиссерское кресло занял Тейт Тейлор
. Джейсон Блум
и Джон Норрис
выступят сопродюсерами.
Съемки картины начнутся на следующей неделе в штате Миссисипи. Когда планируется релиз, пока неизвестно.
обсуждение >>