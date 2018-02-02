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Октавия Спенсер станет героиней хоррора

2 февраля
2018 год

Новости кино >>
2 февраля 2018
Обладательница «Оскара» Октавия Спенсер исполнит роль в новом проекте студии-создателя «Прочь» Blumhouse – хорроре «Ма» (Ma). Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Октавия Спенсер станет героиней хоррора
фото: AP

На данный момент известно, что фильм будет снят в жанре психологического триллера. К актерскому составу также присоединятся Люк Эванс и Джулиет Льюис.

Режиссерское кресло занял Тейт Тейлор. Джейсон Блум и Джон Норрис выступят сопродюсерами.

Съемки картины начнутся на следующей неделе в штате Миссисипи. Когда планируется релиз, пока неизвестно.
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