Сахалин приглашает на первый в России фестиваль отечественных сериалов

Первый в России фестиваль отечественных сериалов, организованный при поддержке Минвостокразвития, пройдет на Сахалине с 8 по 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Приоритетный характер развития Дальнего Востока означает не только развитие экономики, социальной сферы, инфраструктуры, но и конечно же культурное развитие нашего Дальнего Востока», – заявил глава министерства Александр Галушка.
фото: Мария Бугровая
Автор идеи фестиваля и руководитель его творческой дирекции Сергей Жигунов рассказал, что призеров ждет «Фарфоровый лотос» в номинациях лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая мужская роль и женская роль и прочих.
Кроме того, предусмотрен приз жюри: его обладателем станет картина, «отмеченная в сфере, не представленной в других номинациях». Специальный приз «Золотой лотос» вручат за выдающийся вклад в развитие отечественного игрового телевизионного кино.
«Не всегда зрительская аудитория реагирует на достаточно хорошие фильмы с художественной точки зрения, иногда рейтинг получают картины более простые, но более яркие и легко воспринимаемые аудиторией, – считает Жигунов. – И здесь поддержать тенденцию, направленную на создания более качественного кино, необходимо».
В программе фестиваля также мастер-классы, поэтические вечера, телеспектакли, предпремьерные показы картин и лекции.
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