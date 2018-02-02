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Сахалин приглашает на первый в России фестиваль отечественных сериалов

2 февраля
2018 год

Новости кино >>
2 февраля 2018
Первый в России фестиваль отечественных сериалов, организованный при поддержке Минвостокразвития, пройдет на Сахалине с 8 по 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Приоритетный характер развития Дальнего Востока означает не только развитие экономики, социальной сферы, инфраструктуры, но и конечно же культурное развитие нашего Дальнего Востока», – заявил глава министерства Александр Галушка.

Сахалин приглашает на первый в России фестиваль отечественных сериалов
фото: Мария Бугровая

Автор идеи фестиваля и руководитель его творческой дирекции Сергей Жигунов рассказал, что призеров ждет «Фарфоровый лотос» в номинациях лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая мужская роль и женская роль и прочих.

Кроме того, предусмотрен приз жюри: его обладателем станет картина, «отмеченная в сфере, не представленной в других номинациях». Специальный приз «Золотой лотос» вручат за выдающийся вклад в развитие отечественного игрового телевизионного кино.

«Не всегда зрительская аудитория реагирует на достаточно хорошие фильмы с художественной точки зрения, иногда рейтинг получают картины более простые, но более яркие и легко воспринимаемые аудиторией, – считает Жигунов. – И здесь поддержать тенденцию, направленную на создания более качественного кино, необходимо».

В программе фестиваля также мастер-классы, поэтические вечера, телеспектакли, предпремьерные показы картин и лекции.
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персоны
Сергей Жигунов

обсуждение >>
№ 8
Наталья Греченко   2.02.2018 - 23:54
... Я!Я ДОГАДАЛАСЬ КАКОЙ!и это правильная мысль)))))))))только вот....жигунов,скорей всего,не догадывается...может ему намекнуть как-то? читать далее>>
№ 7
Пискарик   2.02.2018 - 23:39
... Догадались,конечно.))) Безусловно заслуживает ...но опять междусобойчик будет,наверное... читать далее>>
№ 6
Снежная маска (Нина)   2.02.2018 - 23:13
... О, Лидия! И здесь мы с Вами встретились! Полностью поддерживаю! читать далее>>
№ 5
Lidiy (Москва)   2.02.2018 - 19:00
... Согласна! Единственный и неповторимый. читать далее>>
№ 4
ows23   2.02.2018 - 18:38
«Не всегда зрительская аудитория реагирует на достаточно хорошие фильмы с художественной точки зрения, иногда рейтинг получают картины более простые, но более яркие и легко воспринимаемые аудиторией, –... читать далее>>
Всего сообщений: 8
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