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Риналь Мухаметов и Ирина Старшенбаум сыграли в интерактивном фильме

2 февраля
2018 год

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2 февраля 2018
Портал «Такие дела» и благотворительный фонд «Нужна помощь» выпустили первый в России интерактивный фильм «Всё сложно», рассказывающий о девушке, живущей с ВИЧ-положительным статусом.

Риналь Мухаметов и Ирина Старшенбаум сыграли в интерактивном фильме

Главную роль исполнила Ирина Старшенбаум, парня, в которого она влюбляется, – Риналь Мухаметов. Кроме того в фильме сыграли Чулпан Хаматова, Алена Бабенко, Денис Шведов, Юлия Ауг и другие артисты. Режиссерами и авторами сценария выступили Антон Уткин и Ната Покровская, чья короткометражка «Черти» была представлена в конкурсе «Кинотавра».

«Всё сложно» состоит из двенадцати эпизодов из жизни девушки Кати. Она сталкивается с теми же проблемами, что и ее ровесники, но, родившись с ВИЧ, вынуждена принимать в жизни гораздо более серьезные и ответственные решения. Катя – образ, созданный на основе более чем тридцати интервью и документальных историй, собранных фондом.

Благодаря интерактивной составляющей зрители в каждом эпизоде могут сделать выбор за героиню, определив тем самым ее дальнейшую судьбу. «Счастьеметр» показывает, как от выбора зрителя меняется качество жизни героини.

«Фильм говорит с молодой аудиторией на ее языке и рассказывает ей правду о ВИЧ: оказывается, с этим заболеванием можно жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих, и даже рожать здоровых детей», – отмечают создатели проекта.

«Все сложно» можно посмотреть на специальном сайте или в отдельном приложении в социальной сети «ВКонтакте», которая выступает партнером проекта.
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персоны
Юлия АугАлёна БабенкоРиналь МухаметовИрина СтаршенбаумЧулпан ХаматоваДенис Шведов
фильмы
Всё сложно

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