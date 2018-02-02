Риналь Мухаметов и Ирина Старшенбаум сыграли в интерактивном фильме

Портал «Такие дела» и благотворительный фонд «Нужна помощь» выпустили первый в России интерактивный фильм «Всё сложно
», рассказывающий о девушке, живущей с ВИЧ-положительным статусом.
Главную роль исполнила Ирина Старшенбаум
, парня, в которого она влюбляется, – Риналь Мухаметов
. Кроме того в фильме сыграли Чулпан Хаматова
, Алена Бабенко
, Денис Шведов
, Юлия Ауг
и другие артисты. Режиссерами и авторами сценария выступили Антон Уткин и Ната Покровская, чья короткометражка «Черти» была представлена в конкурсе «Кинотавра».
«Всё сложно» состоит из двенадцати эпизодов из жизни девушки Кати. Она сталкивается с теми же проблемами, что и ее ровесники, но, родившись с ВИЧ, вынуждена принимать в жизни гораздо более серьезные и ответственные решения. Катя – образ, созданный на основе более чем тридцати интервью и документальных историй, собранных фондом.
Благодаря интерактивной составляющей зрители в каждом эпизоде могут сделать выбор за героиню, определив тем самым ее дальнейшую судьбу. «Счастьеметр» показывает, как от выбора зрителя меняется качество жизни героини.
«Фильм говорит с молодой аудиторией на ее языке и рассказывает ей правду о ВИЧ: оказывается, с этим заболеванием можно жить полноценной жизнью, не представляя опасности для окружающих, и даже рожать здоровых детей
», – отмечают создатели проекта.
«Все сложно» можно посмотреть на специальном сайте
или в отдельном приложении в социальной сети «ВКонтакте»
, которая выступает партнером проекта.
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