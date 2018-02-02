«Талли»: Маккензи Дэвис спасает многодетную мать-одиночку Шарлиз Терон

В новой работе создателя «Джуно
» Джейсона Райтмэна
обладательнице «Оскара» Шарлиз Терон
предстоит справиться с четырьмя маленькими детьми и не сойти с ума.
Сценарий фильма, в котором также снялись Рон Ливингстон
и Маккензи Дэвис
, подготовил Дьябло Коди
.
Что подарить многодетной матери-одиночке на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
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