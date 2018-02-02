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«Талли»: Маккензи Дэвис спасает многодетную мать-одиночку Шарлиз Терон

2 февраля
2018 год

Новости кино >>
2 февраля 2018
В новой работе создателя «Джуно» Джейсона Райтмэна обладательнице «Оскара» Шарлиз Терон предстоит справиться с четырьмя маленькими детьми и не сойти с ума.

Сценарий фильма, в котором также снялись Рон Ливингстон и Маккензи Дэвис, подготовил Дьябло Коди.



Что подарить многодетной матери-одиночке на рождение четвертого ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что, если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся…
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Маккензи ДэвисРон ЛивингстонДжейсон РейтмэнШарлиз Терон
фильмы
Джуно

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