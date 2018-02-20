Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Лёд» выйдет в китайский прокат

20 февраля
2018 год

Новости кино >>
20 февраля 2018
Компания Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского на Европейском кинорынке (EFM), который проходит в Берлине параллельно кинофестивалю, закрыли сделку по продаже прав на показ фильма «Лёд» в Китае, сообщает издание Screen Daily.

Фильм «Лёд» выйдет в китайский прокат

Релиз запланирован на весну этого года. Предполагается, что фильм выйдет более, чем на 20 тысячах экранов. Кроме того Центральное телевидение Китая приобрело права на ТВ-показ российской картины, а местная видеоплатформа iQiyi – на VoD-дистрибуцию.

Также фильм «Лёд» продан на территории стран Балтии, бывшей Югославии, Латинской Америки и франкоговорящие европейские страны.

В России музыкальная мелодрама «Лёд» с Аглаей Тарасовой, Милошем Биковичем и Александром Петровым в главных ролях вышла в прокат 14 февраля. На данный момент, по данный ЕАИС, она собрала уже почти 600 млн рублей.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Милош БиковичФёдор БондарчукАлександр Петров (III)Дмитрий РудовскийАглая Тарасова
фильмы
Лёд

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Марина Ильичёва-Рыжакова
14 февраля ушла из жизни актриса Марина Ильичёва-Рыжакова.

День рождения >>

Баба Аннанов
Борис Белов
Медея Джапаридзе
Дмитрий Ендальцев
Сергей Марухин
Алексей Нестеренко
Михаил Панюков
Светлана Переладова
Иван Соловьёв (III)
Юлия Йенч
Дженнифер О'Нилл
Сидни Пуатье
Лили Тэйлор
Джеймс Уилби
Данута Шафлярская
Джей Эрнандес
все родившиеся 20 февраля >>

Афиша кино >>

Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью