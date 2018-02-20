Фильм «Лёд» выйдет в китайский прокат

Компания Art Pictures Федора Бондарчука
и Дмитрия Рудовского
на Европейском кинорынке (EFM), который проходит в Берлине параллельно кинофестивалю, закрыли сделку по продаже прав на показ фильма «Лёд
» в Китае, сообщает издание Screen Daily.
Релиз запланирован на весну этого года. Предполагается, что фильм выйдет более, чем на 20 тысячах экранов. Кроме того Центральное телевидение Китая приобрело права на ТВ-показ российской картины, а местная видеоплатформа iQiyi – на VoD-дистрибуцию.
Также фильм «Лёд» продан на территории стран Балтии, бывшей Югославии, Латинской Америки и франкоговорящие европейские страны.
В России музыкальная мелодрама «Лёд» с Аглаей Тарасовой
, Милошем Биковичем
и Александром Петровым
в главных ролях вышла в прокат 14 февраля. На данный момент, по данный ЕАИС, она собрала уже почти 600 млн рублей.
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