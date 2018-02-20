Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова расследуют мистические преступления

В сериале, который сочетает в себе жанры детектива и триллера, героям – следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой – предстоит расследовать преступления, в которых реальность порой граничит с мистикой.
фото: пресс-служба НТВ
«Безусловно, в жизни каждого человека случаются моменты, которые он не может объяснить. И чаще всего это происходит в его сознании. Может быть, нам это кажется, может быть, мы сами немного мистифицируем события», – считает Гармаш.
По сюжету, следователь Глеб Точилин перед выходом на пенсию расследует дело по исчезновению из морга тела Алексея Быстрова, попавшего под поезд. На следующий день после происшествия... «труп» встал и ушёл на своих двоих. Искать «воскресшего» Быстрова Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пострадавший спас из-под колёс электрички. Точилину и Дёминой сложно найти общий язык, однако разногласия уходят на второй план, когда напарникам выпадает новый ребус.
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