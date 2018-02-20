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Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова расследуют мистические преступления

20 февраля
2018 год

Новости кино >>
20 февраля 2018
26 февраля НТВ покажет первую серию детектива «По ту сторону смерти», главные роли в котором исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова.

В сериале, который сочетает в себе жанры детектива и триллера, героям – следователю СК Глебу Точилину и сотруднице института мозга Юлии Дёминой – предстоит расследовать преступления, в которых реальность порой граничит с мистикой.

Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова расследуют мистические преступления
фото: пресс-служба НТВ

«Безусловно, в жизни каждого человека случаются моменты, которые он не может объяснить. И чаще всего это происходит в его сознании. Может быть, нам это кажется, может быть, мы сами немного мистифицируем события», – считает Гармаш.

По сюжету, следователь Глеб Точилин перед выходом на пенсию расследует дело по исчезновению из морга тела Алексея Быстрова, попавшего под поезд. На следующий день после происшествия... «труп» встал и ушёл на своих двоих. Искать «воскресшего» Быстрова Точилину помогает сотрудница Института мозга Юлия Дёмина, которую пострадавший спас из-под колёс электрички. Точилину и Дёминой сложно найти общий язык, однако разногласия уходят на второй план, когда напарникам выпадает новый ребус.

Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова расследуют мистические преступления
фото: пресс-служба НТВ

Ключевые роли в 16-серийной ленте исполняют также Борис Невзоров, Виктория Исакова, Илья Любимов, Виктор Добронравов, Александр Рапопорт и другие.
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персоны
Сергей ГармашВиктор ДобронравовВиктория ИсаковаИлья ЛюбимовБорис НевзоровАлександр РапопортСветлана Ходченкова
фильмы
По ту сторону смерти

обсуждение >>
№ 2
olanatol   20.02.2018 - 19:35
А я не буду. Лучше в шестой раз 56 серий посмотрю... или в восьмой... кто ж считает-то... за год... "Жить как прежде невозможно"... читать далее>>
№ 1
Д.Король (мой)   20.02.2018 - 15:36
Ооооо! Вот это я смотреть точно буду! :))))) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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