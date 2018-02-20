Претендент на «Оскар» Джордан Пил готовит еще один фильм в этом году

Джордан Пил, чей хоррор «Прочь» претендует на главную награду «Оскара», намерен снять еще одну картину в этом году. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
«Я как раз сейчас пишу сценарий, и в этом году я буду займусь режиссурой для Universal, – сказал Пил. – Я просто пытаюсь снова развлечь себя».
фото: VALERIE MACON/AFP/GETTY IMAGES
Режиссер лишь немного рассказал о проекте: «Я буду заигрывать с триллером, хоррором, экшеном, а интрига – мой любимый жанр. Так что я думаю, интонационно новый фильм будет походить на «Прочь». Тем не менее, я хочу сделать совершенно другое кино. В следующей ленте я хочу обратиться не к теме расы, а к чему-то новому», – добавил он.
Последняя работа режиссера – «Прочь», главные роли в которой исполнили Дэниэл Калуя и Эллисон Уильямс,
вышла на мировые экраны в феврале 2017 года. Картина признана победителем в категории «Лучший оригинальный сценарий» премии Гильдии сценаристов США.
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