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«150 кг»: худеть можно вечно

20 февраля
2018 год

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20 февраля 2018
20 февраля первый эпизод веб-сериала «150 кг» с Евгением Косыревым в главной роли появится в сети. Посмотреть ролик можно по ссылке.

Картина от Романа Розенгурта и Юлии Максимовой расскажет о том, как можно и нужно худеть весело.

«150 кг»: худеть можно вечно

«Если вы хотите похудеть, посмотрите, как это делает Бубликов. Ведь смех тоже расходует калории. А, если в мире кто-то станет чуточку здоровее вместе с нами, то мы будем считать свою миссию выполненной», – говорят создатели сериала.

В ленте также снялись Татьяна Плетнева, Егор Ковалев, Мария Климова и Мария Тверитнева. Иннокентий Тарабара озвучил чудо-весы.

«150 кг»: худеть можно вечно

Главный герой ситкома Дима Бубликов весит 150 кг. Он забил на себя, не пытается ничего изменить, пока однажды не получает в подарок «умные» говорящие весы. Наглый прибор всячески издевается над Бубликовым, и Диме не остается ничего другого, как начать худеть, чтобы весы, наконец, заткнулись. На самом деле – в глубине души он понимает, что давно пришло время изменить свою жизнь. Каждая серия – новый метод достичь цели, будто то спортзал, бег, разнообразные диеты, чудо-таблетки, секс или даже психолог. Все средства хороши для достижения цели, но... у Димы есть один недостаток – он не готов ждать и хочет немедленного результата. Сможет ли он в конце концов похудеть?
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персоны
Евгений КосыревЮлия Максимова (II)Роман РозенгуртИннокентий Тарабара

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