«150 кг»: худеть можно вечно

20 февраля первый эпизод веб-сериала «150 кг
» с Евгением Косыревым
в главной роли появится в сети. Посмотреть ролик можно по ссылке
.
Картина от Романа Розенгурта
и Юлии Максимовой
расскажет о том, как можно и нужно худеть весело.
«Если вы хотите похудеть, посмотрите, как это делает Бубликов. Ведь смех тоже расходует калории. А, если в мире кто-то станет чуточку здоровее вместе с нами, то мы будем считать свою миссию выполненной
», – говорят создатели сериала.
В ленте также снялись Татьяна Плетнева
, Егор Ковалев
, Мария Климова
и Мария Тверитнева
. Иннокентий Тарабара
озвучил чудо-весы.
Главный герой ситкома Дима Бубликов весит 150 кг. Он забил на себя, не пытается ничего изменить, пока однажды не получает в подарок «умные» говорящие весы. Наглый прибор всячески издевается над Бубликовым, и Диме не остается ничего другого, как начать худеть, чтобы весы, наконец, заткнулись. На самом деле – в глубине души он понимает, что давно пришло время изменить свою жизнь. Каждая серия – новый метод достичь цели, будто то спортзал, бег, разнообразные диеты, чудо-таблетки, секс или даже психолог. Все средства хороши для достижения цели, но... у Димы есть один недостаток – он не готов ждать и хочет немедленного результата. Сможет ли он в конце концов похудеть?
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