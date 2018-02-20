КАРО приглашает на Дни «Оскара»

С 1 по 4 марта в рамках проекта «КАРО.Арт» состоятся специальные показы и обсуждение картин, номинированных на премию «Оскар» в этом году.
В киноцентре «Октябрь» зрители смогут пересмотреть российского претендента на награду – драму «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
. В программе также «Проект «Флорида
», «Квадрат
», «Зови меня своим именем
» и «Леди Бёрд
».
Познакомиться с номинантами в категории «Лучший фильм» можно будет в кинотеатрах «КАРО 7 Атриум» и «КАРО Sky 17 Авиапарк». Зрителей ждут «Темные времена
», «Прочь
», «Призрачная нить
», «Секретное досье
», «Форма воды
» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури
». Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.
А «КАРО Vegas 22» покажет картины, представленные в номинации «Лучший анимационный фильм». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке
.
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