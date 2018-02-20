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КАРО приглашает на Дни «Оскара»

20 февраля
2018 год

Новости кино >>
20 февраля 2018
С 1 по 4 марта в рамках проекта «КАРО.Арт» состоятся специальные показы и обсуждение картин, номинированных на премию «Оскар» в этом году.

В киноцентре «Октябрь» зрители смогут пересмотреть российского претендента на награду – драму «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. В программе также «Проект «Флорида», «Квадрат», «Зови меня своим именем» и «Леди Бёрд».

КАРО приглашает на Дни «Оскара»

Познакомиться с номинантами в категории «Лучший фильм» можно будет в кинотеатрах «КАРО 7 Атриум» и «КАРО Sky 17 Авиапарк». Зрителей ждут «Темные времена», «Прочь», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

КАРО приглашает на Дни «Оскара»

А «КАРО Vegas 22» покажет картины, представленные в номинации «Лучший анимационный фильм». С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.
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персоны
Андрей Звягинцев
фильмы
Зови меня своим именемКвадратЛеди БёрдНелюбовьПризрачная нитьПроект «Флорида»ПрочьСекретное досьеТёмные временаТри билборда за пределами Эббинга, штат МиссуриФорма воды

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