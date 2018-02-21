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«Лед» стал первой льготной картиной в программе модернизации кинотеатров от Фонда кино

21 февраля
2018 год

Новости кино >>
21 февраля 2018
Фонд кино помогает с прокатом отечественных фильмов кинотеатрам, открытым по программе модернизации в населенных пунктах с количеством жителей до 500 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первой картиной, которую кинотеатры получили на льготных условиях, стала лента «Лёд» режиссера Олега Трофима.

«Лед» стал первой льготной картиной в программе модернизации кинотеатров от Фонда кино
фото: Фонд кино

«Мы внимательно в прошлом и позапрошлом году следили за тем, как открытые в рамках программы кинозалы выстраивали свои отношения с российскими прокатчиками. Представители многих кинотеатров обращались к нам за поддержкой. И мы предпринимаем все усилия, чтобы выстроить эффективную работу компаний-прокатчиков с кинотеатрами в городах с населением до 500 тысяч жителей. По нашим подсчетам, эти кинозалы могут обеспечить современный кинопоказ более, чем 10 млн человек – это довольно существенное количество зрителей для отечественной индустрии», – отметил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

Программа модернизации кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей стратовала в конце 2015 года. В результате государственную финансовую поддержку на переоборудование уже получили более 600 залов, часть из которых еще не открыта. Обязательным условием для получения субсидии является наличие 50% сеансов российских картин в репертуаре кинотеатра, открытого в рамках программы.

«Лед» – это история обычной девочки из Иркутска Нади, чья мечта оказалась близка к осуществлению: талантливую фигуристку заметил легендарный спортсмен. Но из-за ошибки партнёра она оказывается на больничной койке, и всем планами на счастливую жизнь, казалось бы, настал конец. Однако в жизни Нади появляется другой человек, совсем не похожий на сказочного принца. Хоккеисту Саше приходится работать сиделкой для бывшей чемпионки, и поначалу они едва терпят друг друга, не подозревая, что это противостояние постепенно перерастёт в историю большой любви, способной вернуть Наде её мечту…
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