Кристофер Нолан не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

Кристофер Нолан опроверг слухи о том, что он намерен занять режисссерское кресло 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде.
«Я не буду снимать фильм о Бонде. Однозначно нет. Думаю, слухи о моем участии появляются каждый раз, когда они нанимают нового режиссера», – заявил он в эфире BBC Radio 4.
Летом прошлого года Нолан сообщил, что заинтересован в съемках картины о Бонде и даже обсуждал это с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Он отметил, что может присоединиться к проекту, если бондиане потребуется переосмысление.
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