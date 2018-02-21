Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Кристофер Нолан не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде

21 февраля
2018 год

Новости кино >>
21 февраля 2018
Кристофер Нолан опроверг слухи о том, что он намерен занять режисссерское кресло 25-го фильма о спецагенте Джеймсе Бонде.

«Я не буду снимать фильм о Бонде. Однозначно нет. Думаю, слухи о моем участии появляются каждый раз, когда они нанимают нового режиссера», – заявил он в эфире BBC Radio 4.

Летом прошлого года Нолан сообщил, что заинтересован в съемках картины о Бонде и даже обсуждал это с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном. Он отметил, что может присоединиться к проекту, если бондиане потребуется переосмысление.

Кристофер Нолан не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
фото: GETTY IMAGES

В то же время издание Variety сообщает, что Дэнни Бойл, известный по картинам «На игле» и «Миллионер из трущоб», на данный момент является главным претендентом на режиссерское кресло нового фильма серии.

Премьера 25-го фильма про агента 007 планируется на 8 ноября 2019 года. Роль Бонда в очередной раз исполнит Дэниэл Крэйг.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дэнни БойлДэниэл КрэйгКристофер Нолан
фильмы
Миллионер из трущобНа иглеНа игле

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Вера Алентова
Альберт Барбарич
Мурман Джинория
Алексей Коваль
Сергей Лобанов (II)
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Уильям Болдуин
Эшли Грин
Мелани Лорен
Эллен Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Привидение
мелодрама, мистика, фэнтези
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью