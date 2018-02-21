«Нелюбовь» получила «Золотую катушку» за лучший звук

Лента Андрея Звягинцева
«Нелюбовь
» стала победителем премии голливудской Организации аудиомонтажеров и шумовиков
(MPSE) за звуковое оформление в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Награды за лучшие эффекты и шумовое оформление удостоен «Бегущий по лезвию 2049
», в то время как фильмом с лучшим музыкальным оформлением признан «Дюнкерк
».
Призами также отмечены «Тайна Коко
», «Величайший шоумен
» и «Планета обезьян: Война
».
Композитором драмы «Нелюбовь», номинированной на премию «Оскар», выступил Евгений Гальперин
.
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