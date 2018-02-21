ревью

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «День Победы» Сергея Лозницы Победители в городе побежденных

Новости кино Лео Габриадзе снял документальный фильм по рассказам отца Проверка на человечность в картине «Знаешь, мама, где я был?»

Дозорные Капитан Фазма и Кайло Рен ждут новых друзей Выиграйте подарки на 23 февраля от LEGO® BrickHeadz

Новости кино «Нелюбовь» получила «Золотую катушку» за лучший звук Картина стала победителем премии голливудской Организации аудиомонтажеров и шумовиков.

Новости театра Музей Цветаевой встречает весну «Капелью» Тексты поэтов-шестидесятников и романтика лучшего времени года.

Новости кино «Лед» стал первой льготной картиной в программе модернизации кинотеатров от Фонда кино Поддержка отечественного проката и обновленных кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей.

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Листья травы» Хон Сан-Су Корейская драма с Ким Мин-Хи про творчество, любовь и выпивку