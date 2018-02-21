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«Нелюбовь» получила «Золотую катушку» за лучший звук

21 февраля
2018 год

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21 февраля 2018
Лента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стала победителем премии голливудской Организации аудиомонтажеров и шумовиков (MPSE) за звуковое оформление в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Награды за лучшие эффекты и шумовое оформление удостоен «Бегущий по лезвию 2049», в то время как фильмом с лучшим музыкальным оформлением признан «Дюнкерк».

«Нелюбовь» получила «Золотую катушку» за лучший звук

Призами также отмечены «Тайна Коко», «Величайший шоумен» и «Планета обезьян: Война».

Композитором драмы «Нелюбовь», номинированной на премию «Оскар», выступил Евгений Гальперин.
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персоны
Евгений ГальперинАлександр ЗвягинцевАндрей Звягинцев
фильмы
Бегущий по лезвию 2049Величайший шоуменДюнкеркНелюбовьПланета обезьян: ВойнаТайна Коко

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№ 1
Ольга_Малинина   21.02.2018 - 17:06
А нет ли случайно какой-нибудь кинопремии за лучшие титры? По-моему сейчас фестивалей и конкурсов для раздачи премий и погремушек больше чем самих фильмов. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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