Лео Габриадзе снял документальный фильм по рассказам отца

Премьера полнометражного анимационного документального фильма по рассказам грузинского художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» состоится в мае 2018 года.
фото: BAZELEVS
Режиссером картины, герои которой в послевоенное время пытаются пройти проверку на человечность и найти красоту в мелочах, стал сын художника Лео.
«Я мечтал сделать этот фильм больше 25 лет. Он очень личный для меня. Многие годы я с удовольствием слушал рассказы отца о своем детстве – они были полны смеха и слез, любви, порой было сложно понять, что правда, а что вымысел. Но это было и не нужно – настолько трогательным был мир и его обитатели, о которых повествовал Резо. Но Резо никогда их не записывал, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми. Единственным подходящим способом оказалось кино», – рассказывает он.
фото: BAZELEVS
Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов, а над визуальными эффектами работал Алексей Лебедев. Сценарий и рисунки принадлежат Резо Габриадзе.
Фильм также стыл участником официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA).
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