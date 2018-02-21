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Лео Габриадзе снял документальный фильм по рассказам отца

21 февраля
2018 год

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21 февраля 2018
Премьера полнометражного анимационного документального фильма по рассказам грузинского художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» состоится в мае 2018 года.

Лео Габриадзе снял документальный фильм по рассказам отца
фото: BAZELEVS

Режиссером картины, герои которой в послевоенное время пытаются пройти проверку на человечность и найти красоту в мелочах, стал сын художника Лео.

«Я мечтал сделать этот фильм больше 25 лет. Он очень личный для меня. Многие годы я с удовольствием слушал рассказы отца о своем детстве – они были полны смеха и слез, любви, порой было сложно понять, что правда, а что вымысел. Но это было и не нужно – настолько трогательным был мир и его обитатели, о которых повествовал Резо. Но Резо никогда их не записывал, а мне хотелось поделиться ими с другими людьми. Единственным подходящим способом оказалось кино», – рассказывает он.

Лео Габриадзе снял документальный фильм по рассказам отца
фото: BAZELEVS

Продюсером картины выступил Тимур Бекмамбетов, а над визуальными эффектами работал Алексей Лебедев. Сценарий и рисунки принадлежат Резо Габриадзе.

Фильм также стыл участником официальной программы Международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA).
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