Николай Досталь и Александр Адабашьян вошли в состав жюри фестиваля «Утро Родины»

Режиссер Николай Досталь возглавил жюри первого в России фестиваля отечественных сериалов «Утро Родины», организованного при поддержке Минвостокразвития.Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
«Уверен, что этот фестиваль должен был появиться уже давно. Да, у нас есть национальные премии, которыми отмечаются в том числе и работы в области телевизионного кинематографа, но самостоятельный фестиваль – это правильное решение…Существует достаточно много российских картин, которые могут побороться за призы, – заявил Досталь. – Мне представляется правильным также, что фестиваль проводится на Дальнем востоке, слишком много культурных событий сосредоточено в европейской части России, нужно формировать единое культурное пространство на территории всей страны».
Участникам фестиваля предстоит борьба в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка к фильму», а также лучшие главные и второстепенные мужские и женские роли. Кроме того, предусмотрен специальный приз «Золотой лотос» за выдающийся вклад в развитие отечественного телевизионного кино.
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