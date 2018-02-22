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Николай Досталь и Александр Адабашьян вошли в состав жюри фестиваля «Утро Родины»

22 февраля
2018 год

Новости кино >>
22 февраля 2018
Режиссер Николай Досталь возглавил жюри первого в России фестиваля отечественных сериалов «Утро Родины», организованного при поддержке Минвостокразвития.Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

«Уверен, что этот фестиваль должен был появиться уже давно. Да, у нас есть национальные премии, которыми отмечаются в том числе и работы в области телевизионного кинематографа, но самостоятельный фестиваль – это правильное решение…Существует достаточно много российских картин, которые могут побороться за призы, – заявил Досталь. – Мне представляется правильным также, что фестиваль проводится на Дальнем востоке, слишком много культурных событий сосредоточено в европейской части России, нужно формировать единое культурное пространство на территории всей страны».

Николай Досталь и Александр Адабашьян вошли в состав жюри фестиваля «Утро Родины»
фото: РИА Новости / Артем Житенев

В состав судейской комиссии также вошли Константин Лавроненко, Максим Дунаевский, Александр Адабашьян, Полина Кутепова, Илья Демин и Татьяна Устинова.

Участникам фестиваля предстоит борьба в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка к фильму», а также лучшие главные и второстепенные мужские и женские роли. Кроме того, предусмотрен специальный приз «Золотой лотос» за выдающийся вклад в развитие отечественного телевизионного кино.

О программе фестиваля Кино-театр.ру писал ранее.
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персоны
Александр АдабашьянИлья ДёминНиколай Досталь (II)Максим ДунаевскийПолина КутеповаКонстантин ЛавроненкоТатьяна Устинова

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№ 3
olanatol   22.02.2018 - 19:51
Я не верю вранью отпетому О просвете во мраке мглистом Я отчаялся и поэтому Стал отчаянным оптимистом (И.Губерман) ... Там хорошие ребята в жюри, они должны быть неленивыми и умными зрителями. Будем... читать далее>>
№ 2
рыжий кот рыжий кот   22.02.2018 - 17:36
... Оптимистка вы... Разве мнение зрителей кому-то дорого... читать далее>>
№ 1
olanatol   22.02.2018 - 17:24
Очень большая надежда, что не останется незамеченным дивный сериал 2016 года из 56 серий, и члены жюри его посмотрят и оценят... и будет нам продолжение с любимыми главными героями и все кончится хорошо... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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