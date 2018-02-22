«Мир юрского периода 3» выйдет на экраны в 2021 году

Третья часть культовой франшизы «Парк юрского периода» – «Мир юрского периода 3
» выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила студия Universal Pictures.
Подготовкой сценария для новой картины займутся Колин Треворроу
и Эмили Кармайкл
.
«Мир юрского периода 3» – шестой фильм франшизы. Вышедший в 2015 году «Мир юрского периода
» занимает четвёртую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа: сборы картины составили более $ 1,6 млрд.
«Мир юрского периода 2
», в котором сыграют Крис Прэтт
, Брайс Даллас Ховард
и Джефф Голдблюм
, выйдет на российские экраны 7 июня 2017 года.
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