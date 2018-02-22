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«Мир юрского периода 3» выйдет на экраны в 2021 году

22 февраля
2018 год

Новости кино >>
22 февраля 2018
Третья часть культовой франшизы «Парк юрского периода» – «Мир юрского периода 3» выйдет на экраны в июне 2021 года. Об этом сообщила студия Universal Pictures.

Подготовкой сценария для новой картины займутся Колин Треворроу и Эмили Кармайкл.

«Мир юрского периода 3» выйдет на экраны в 2021 году

«Мир юрского периода 3» – шестой фильм франшизы. Вышедший в 2015 году «Мир юрского периода» занимает четвёртую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа: сборы картины составили более $ 1,6 млрд.

«Мир юрского периода 2», в котором сыграют Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард и Джефф Голдблюм, выйдет на российские экраны 7 июня 2017 года.
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Джефф ГолдблюмКрис ПрэттБрайс Даллас Ховард
фильмы
Мир Юрского периодаМир юрского периода 2

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№ 1
Vadim3 (Москва)   22.02.2018 - 18:53
2017 год уже кончился читать далее>>
Всего сообщений: 1
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