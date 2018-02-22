Ирландский кинематограф едет в «Октябрь»

В рамках 6-го фестиваля ирландской культуры в России IRISH WEEK
киноцентр КАРО «Октябрь» проводит показы восьми новинок кинематографа Ирландии.
Тема фестиваля в этом году – «Изгои и скитальцы», она объединяет несколько фильмов из программы, а также сборник игрового короткого метра. В программе – номинант на «Оскар» мультфильм «Добытчица
», лидер проката Ирландии «Тюрьма Мейз
» и драма «Моди
» с Салли Хокинс
и Итаном Хоуком
в главных ролях.
Все показы проходят на английском языке с русскими субтитрами.
Посетители также смогут пообщаться с режиссерами и актерами картин, представленных в программе. Кроме того, в «Октябре» пройдут дискуссии, где зрители смогут узнать о секретах успеха ирландского кинематографа, искусстве анимации и прочем.
11-й фестиваль ирландского кино пройдет при поддержке Посольства Ирландии и Ирландского культурного фонда Culture Ireland в Москве (14-25 марта) и Санкт-Петербурге (16-18 марта). Подробнее о программе можно узнать по ссылке
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