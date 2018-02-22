Лупита Нионго сыграет мать Тревора Ноя

Обладательница «Оскара» Лупита Нионго
присоединилась к актерскому составу экранизации мемуаров Тревора Ноя «Преступник по праву рождения
». Об этом сообщает издание The Deadline
.
Лупита исполнит роль матери комика Патриции, которая сыграла важную роль в формировании характера Ноя.
фото: Valerie Macon — AFP/Getty Images
«Я не могла оторваться от прочтения этой книги
, — написала она в своем Twitter. — И я безумно рада, что приму участие в съемках ее адаптации
».
Кроме того, актриса также выступит в качестве продюсера наряду с Норманом Аладжемом
, Саназ Ямин
и Дереком Ван Пелтом
.
Книга «Преступник по праву рождения» появилась на книжных полках в 2016 году. В кратчайшие сроки она стала бестселлером по версии New York Times и не сдавала позиции 26 недель.
обсуждение >>