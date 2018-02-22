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Лупита Нионго сыграет мать Тревора Ноя

22 февраля
2018 год

Новости кино >>
22 февраля 2018
Обладательница «Оскара» Лупита Нионго присоединилась к актерскому составу экранизации мемуаров Тревора Ноя «Преступник по праву рождения». Об этом сообщает издание The Deadline.

Лупита исполнит роль матери комика Патриции, которая сыграла важную роль в формировании характера Ноя.

Лупита Нионго сыграет мать Тревора Ноя
фото: Valerie Macon — AFP/Getty Images

«Я не могла оторваться от прочтения этой книги, — написала она в своем Twitter. — И я безумно рада, что приму участие в съемках ее адаптации».

Кроме того, актриса также выступит в качестве продюсера наряду с Норманом Аладжемом, Саназ Ямин и Дереком Ван Пелтом.

Книга «Преступник по праву рождения» появилась на книжных полках в 2016 году. В кратчайшие сроки она стала бестселлером по версии New York Times и не сдавала позиции 26 недель.
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