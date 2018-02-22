«Пионер» заплатит за «Смерть Сталина»

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей кинотеатр «Пионер» за показ фильма Армандо Иануччи
«Смерть Сталина
», лишенного прокатного удостоверения. Об этом сообщает агентство РИА Новости
.
«Судья постановил признать ООО «Чентромобиле-Пионер» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей
», - приводит агентство заявление суда.
Ранее Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у фильма Ианнуччи за два дня до запланированной премьеры. Ведомство приняло соответствующее решение после того, как общественные деятели и члены общественного совета при ведомстве попросили проверить ее на соответствие законам РФ. Фильм там назвали «идеологической борьбой против нашей страны
». При этом глава минкульта Владимир Мединский
считает, что картина может быть воспринята как «оскорбительную насмешку над всем советским прошлым
».
Фильм Иануччи – по сути, тоталитарная комедия в вольной трактовке. 1953 год – СССР трепещет от страха перед одним человеком. И вот, пятого марта он умирает. Гонка в борьбе за власть начинается.
Главные роли в фильме исполнили Ольга Куриленко
, Стив Бушеми
и Джейсон Айзекс
.
Ранее кинотеатр также обязали
выплатить штраф за показ французской ленты с Жераром Депардье
в образе вождя «Диван Сталина
» без прокатного удостоверения.
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