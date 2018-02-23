Съемки «Звездных войн: Эпизод IX» стартуют в конце июля

Съёмки девятого эпизода «Звездных войн
» начнутся в конце июля 2018 года. Об этом заявил режиссер картины Джей Джей Абрамс
.
«У нас есть сценарий, что, на мой взгляд, уже много значит. Съёмки начнутся в конце июля
», — цитирует его портал JustJared
.
Участие в съемках уже подтвердили Оскар Айзек
, Джон Бойега
, Адам Драйвер
и Дэйзи Ридли
. Премьера картины, которая станет заключительной частью трилогии, запланирована на май 2019 года.
Восьмой эпизод саги
, вышедший на экраны в декабре 2017 года, рассказывал о схватке героев с могущественным Первым Орденом.
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