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Съемки «Звездных войн: Эпизод IX» стартуют в конце июля

23 февраля
2018 год

Новости кино >>
23 февраля 2018
Съёмки девятого эпизода «Звездных войн» начнутся в конце июля 2018 года. Об этом заявил режиссер картины Джей Джей Абрамс.

«У нас есть сценарий, что, на мой взгляд, уже много значит. Съёмки начнутся в конце июля», — цитирует его портал JustJared.

Съемки «Звездных войн: Эпизод IX» стартуют в конце июля

Участие в съемках уже подтвердили Оскар Айзек, Джон Бойега, Адам Драйвер и Дэйзи Ридли. Премьера картины, которая станет заключительной частью трилогии, запланирована на май 2019 года.

Восьмой эпизод саги, вышедший на экраны в декабре 2017 года, рассказывал о схватке героев с могущественным Первым Орденом.
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Джей Джей АбрамсОскар АйзекДжон БойегаАдам ДрайверДейзи Ридли
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