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Режиссер «Мстителей» не осилил Бэтгёрл

23 февраля
2018 год

Новости кино >>
23 февраля 2018
Режиссеру Джоссу Уидону не удалось придумать сюжет для картины Warner Bros. про Бэтгёрл, он вынужден покинуть проект. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

«Бэтгёрл — это такой увлекательный проект, а партнёры из компании Warner Bros. Entertainment и издательства DC Comics всегда оказывают поддержку и с ними так приятно сотрудничать, что мне потребовались месяцы, чтобы осознать, что я не могу придумать сюжет», – цитирует Уидона издание.

Режиссер «Мстителей» не осилил Бэтгёрл

О запуске проекта стало известно в апреле прошлого года. Предполагалось, что Уидон станет сценаристом, продюсером и режиссером.

Бэтгёрл появилась во вселенной DC Comics в 1967 году. Фильм Уидона должен был стать первой картиной о героине. Отмечалось, что по сюжету Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Джеймса Гордона, смогла оправиться после травмы позвоночника, нанесённой ей Джокером в графическом романе Алана Мура «Убийственная Шутка». Барбара, так и не став Оракулом, продолжит борьбу с преступностью в качестве Бэтгёрл.
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персоны
Джосс Уидон

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№ 1
Waylander   23.02.2018 - 14:49
Уэдон - не мог придумать сюжет? Верится с трудом. Скорее всего опять его концепты не угодили большим шишкам в Warner. читать далее>>
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