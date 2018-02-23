Режиссер «Мстителей» не осилил Бэтгёрл

Режиссеру Джоссу Уидону
не удалось придумать сюжет для картины Warner Bros. про Бэтгёрл, он вынужден покинуть проект. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
«Бэтгёрл — это такой увлекательный проект, а партнёры из компании Warner Bros. Entertainment и издательства DC Comics всегда оказывают поддержку и с ними так приятно сотрудничать, что мне потребовались месяцы, чтобы осознать, что я не могу придумать сюжет
», – цитирует Уидона издание.
О запуске проекта стало известно в апреле прошлого года. Предполагалось, что Уидон станет сценаристом, продюсером и режиссером.
Бэтгёрл появилась во вселенной DC Comics в 1967 году. Фильм Уидона должен был стать первой картиной о героине. Отмечалось, что по сюжету Барбара Гордон, дочь комиссара полиции Джеймса Гордона, смогла оправиться после травмы позвоночника, нанесённой ей Джокером в графическом романе Алана Мура «Убийственная Шутка». Барбара, так и не став Оракулом, продолжит борьбу с преступностью в качестве Бэтгёрл.
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