Брайан Джейкоб Смит займет место Гая Пирса в новых «Секретах Лос-Анджелеса»

Брайан Джейкоб Смит
сыграет в пилотном эпизоде сериала CBS «Секреты Лос-Анджелеса
». Об этом сообщает издание Variety
.
Смиту досталась роль Эда Эксли, которую исполнил Гай Пирс
в версии истории 1997-го
года. В ремейке также снимется Уолтон Гоггинс
: он перевоплотится в детектива Джека Винсенса.
CBS раскрыл планы заново экранизировать «чёрный роман» Джеймса Эллроя
«Секреты Лос-Анджелеса
» в сентябре прошлого года. В качестве исполнительных продюсеров заявлены сценарист сериала Джордан Харпер
(«Готэм») и продюсер киноадаптации 1997 года Арнон Милчэн
.
В версии 1997-го года, созданной Кёртисом Хэнсоном
, главные роли исполнили Кевин Спейси
, Расселл Кроу
и Ким Бэсингер
.
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