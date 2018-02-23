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Брайан Джейкоб Смит займет место Гая Пирса в новых «Секретах Лос-Анджелеса»

23 февраля
2018 год

Новости кино >>
23 февраля 2018
Брайан Джейкоб Смит сыграет в пилотном эпизоде сериала CBS «Секреты Лос-Анджелеса». Об этом сообщает издание Variety.

Смиту досталась роль Эда Эксли, которую исполнил Гай Пирс в версии истории 1997-го года. В ремейке также снимется Уолтон Гоггинс: он перевоплотится в детектива Джека Винсенса.

Брайан Джейкоб Смит займет место Гая Пирса в новых «Секретах Лос-Анджелеса»

CBS раскрыл планы заново экранизировать «чёрный роман» Джеймса Эллроя «Секреты Лос-Анджелеса» в сентябре прошлого года. В качестве исполнительных продюсеров заявлены сценарист сериала Джордан Харпер («Готэм») и продюсер киноадаптации 1997 года Арнон Милчэн.

В версии 1997-го года, созданной Кёртисом Хэнсоном, главные роли исполнили Кевин Спейси, Расселл Кроу и Ким Бэсингер.
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