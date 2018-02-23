Режиссер «Паддингтона» снимет ремейк «Пиноккио»

Пол Кинг
занял режиссерское кресло игрового ремейка «Пиноккио
» от студии Disney. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter
.
Джек Торн
работает над сценарием. Продюсерами проекта выступят Крис Вайц
и Эндрю Миано
.
В Disney новый проект называют «историей об отношениях между отцом и сыном, о переплетении лжи, выдуманных истории и жизни в своём собственном мире
». Главным героем картины вновь станет деревянная кукла, мечтающая стать живым мальчиком.
Съемки ленты планируется начат уже этой осенью. Дата релиза пока не сообщается.
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