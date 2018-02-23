Мэл Гибсон занял режиссерское кресло сериала «Танцующий медведь»

Мэл Гибсон
снимет пилотную серию детективного сериала «Танцующий медведь
», для телеканала USA Network. Об этом сообщает издание The Deadline
.
фото: By Christopher Polk/Getty Images
Основой для сценария ленты стал роман Джеймса Крамли. К съемочной группе также присоединятся Роберт Таун
и Майк Медавой
.
Сюжет картины будет развиваться в американском штате Монтана. Главный герой – детектив Мило Драгович, который оказывается втянутым криминальный заговор, шантаж, торговлю оружием и наркотиками.
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