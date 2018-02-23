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Мэл Гибсон занял режиссерское кресло сериала «Танцующий медведь»

23 февраля
2018 год

Новости кино >>
23 февраля 2018
Мэл Гибсон снимет пилотную серию детективного сериала «Танцующий медведь», для телеканала USA Network. Об этом сообщает издание The Deadline.

Мэл Гибсон занял режиссерское кресло сериала «Танцующий медведь»
фото: By Christopher Polk/Getty Images

Основой для сценария ленты стал роман Джеймса Крамли. К съемочной группе также присоединятся Роберт Таун и Майк Медавой.

Сюжет картины будет развиваться в американском штате Монтана. Главный герой – детектив Мило Драгович, который оказывается втянутым криминальный заговор, шантаж, торговлю оружием и наркотиками.
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