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Джей Эрнандес назначен «Частным детективом Магнумом»

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Джей Эрнандес, сыгравший Эль Диабло в «Отряде самоубийц», заменит Тома Селлека в обновлённой версии сериала 1980-х «Частный детектив Магнум», сообщает Variety.

Джей Эрнандес назначен «Частным детективом Магнумом»

События вновь развернутся на Гавайях вокруг бывшего морпеха Томаса Магнума, решившего переквалифицироваться в частного детектива после того, как вернулся из Афганистана. Работает он не один, а с тремя помощниками: бывшии агентом MI:6 Джульеттой Хиггинс и друзьями-ветеранами Теодором Кельвином и Орвиллом Райтом.

Сценарий перезапуска для CBS пишут Питер М. Ленков и Эрик Гуггенхейм, работавшие вместе над сериалом «Гавайи 5.0». Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся Джон Дэвис и Джон Фокс. Других подробностей о проекте пока нет, кроме того, что Том Селлек не сможет принять в нём участие из-за занятости.
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