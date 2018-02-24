Джей Эрнандес назначен «Частным детективом Магнумом»

Джей Эрнандес
, сыгравший Эль Диабло в «Отряде самоубийц»
, заменит Тома Селлека
в обновлённой версии сериала 1980-х «Частный детектив Магнум»
, сообщает Variety.
События вновь развернутся на Гавайях вокруг бывшего морпеха Томаса Магнума, решившего переквалифицироваться в частного детектива после того, как вернулся из Афганистана. Работает он не один, а с тремя помощниками: бывшии агентом MI:6 Джульеттой Хиггинс и друзьями-ветеранами Теодором Кельвином и Орвиллом Райтом.
Сценарий перезапуска для CBS пишут Питер М. Ленков
и Эрик Гуггенхейм
, работавшие вместе над сериалом «Гавайи 5.0»
. Исполнительными продюсерами будущего сериала числятся Джон Дэвис
и Джон Фокс
. Других подробностей о проекте пока нет, кроме того, что Том Селлек не сможет принять в нём участие из-за занятости.
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