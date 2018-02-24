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Дэнни Бойл пишет сценарий для нового «Бонда»

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Став ключевым претендентом на режиссёрское кресло 25-й картины бондианы, Дэнни Бойл вместе с верным соратником Джоном Ходжем приступил к написанию сценария.

Дэнни Бойл / Джон Ходж

Согласно Deadline, в случае, если идея Бойла понравится продюсерам знаменитой шпионской серии Майклу Уилсону и Барбаре Брокколи, то ему доверят съёмки. Если же сценарий не придётся по душе, то на первый план вернётся версия, написанная Нилом Пёрвисом и Робертом Уэйдом, работавшими над последними четырьмя частями бондианы. Соответственно Бойлу предпочтут ранее заявленных кандидатов на постановку: Дени Вильнёва, Янна Деманжа («71») и Дэвида Маккензи («Любой ценой»).

Впрочем, у Дэнни Бойла есть козырной туз в рукаве, поскольку в 2012 году ему довелось поставить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Лондоне, в которой приняли участие королева Елизавета II и агент 007 в исполнении Дэниэла Крэйга.

Премьеру «Бонда 25» следует ожидать 8 ноября 2019 года.
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