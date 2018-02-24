Дэнни Бойл пишет сценарий для нового «Бонда»

Став ключевым претендентом на режиссёрское кресло 25-й картины бондианы
, Дэнни Бойл
вместе с верным соратником Джоном Ходжем
приступил к написанию сценария.
Согласно Deadline, в случае, если идея Бойла понравится продюсерам знаменитой шпионской серии Майклу Уилсону
и Барбаре Брокколи
, то ему доверят съёмки. Если же сценарий не придётся по душе, то на первый план вернётся версия, написанная Нилом Пёрвисом и Робертом Уэйдом
, работавшими над последними четырьмя частями бондианы. Соответственно Бойлу предпочтут ранее заявленных кандидатов на постановку: Дени Вильнёва
, Янна Деманжа
(«71»
) и Дэвида Маккензи
(«Любой ценой»
).
Впрочем, у Дэнни Бойла есть козырной туз в рукаве, поскольку в 2012 году ему довелось поставить церемонию открытия летних Олимпийских игр в Лондоне, в которой приняли участие королева Елизавета II
и агент 007 в исполнении Дэниэла Крэйга
.
Премьеру «Бонда 25»
следует ожидать 8 ноября 2019
года.
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