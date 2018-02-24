Съёмки шестого «Терминатора» начнутся в первой половине 2018 года

Старт съёмок шестой части «Терминатора»
запланирован на май-июнь текущего года, а продлятся они до ноября, уверяет Omega Underground
.
Лента заявлена как прямое продолжение «Терминатора 2: Судного дня»
, что приведёт к полному игнорированию всех остальных фильмов серии и гарантированно вернёт к знаменитым ролям Арнольда Шварценеггера
и Линду Гамильтон
. Действие развернётся в Мексике, и в настоящий момент создатели ведут поиски актрисы на роль 18-летней мексиканки Дэни Рамос, которая станет одной из главных героинь.
Продюсером числится Джеймс Кэмерон
, а режиссёрское кресло займёт Тим Миллер
(«Дэдпул»
). Релиз «Терминатора 6»
назначен на 26 июля 2019
-го.
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