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Съёмки шестого «Терминатора» начнутся в первой половине 2018 года

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Старт съёмок шестой части «Терминатора» запланирован на май-июнь текущего года, а продлятся они до ноября, уверяет Omega Underground.

Съёмки шестого «Терминатора» начнутся в первой половине 2018 года
фото: i2.wp

Лента заявлена как прямое продолжение «Терминатора 2: Судного дня», что приведёт к полному игнорированию всех остальных фильмов серии и гарантированно вернёт к знаменитым ролям Арнольда Шварценеггера и Линду Гамильтон. Действие развернётся в Мексике, и в настоящий момент создатели ведут поиски актрисы на роль 18-летней мексиканки Дэни Рамос, которая станет одной из главных героинь.

Продюсером числится Джеймс Кэмерон, а режиссёрское кресло займёт Тим Миллер («Дэдпул»). Релиз «Терминатора 6» назначен на 26 июля 2019-го.
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