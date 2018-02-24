Сара Гадон сыграет в «Настоящем детективе»

К команде третьего сезона «Настоящего детектива»
присоединились Сара Гадон
, Эмили Нельсон
(«Друг невесты»
), Брэндон Флинн
(«13 причин почему»
) и Майкл Грациадей
(«Американская история ужасов»
), сообщает Deadline.
Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто
. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи
и Вуди Харрельсона
. В новых эпизодах также появятся Махершала Али
, Стивен Дорфф
, Кармен Эджого
, Скут Макнэйри
, Риз Уэйкфилд
, Джон Тенни
, Мэми Гаммер
, Рэй Фишер
(«Лига справедливости»
) и Майкл Грейейес
(«Новый свет»
).
Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются в трёх временных периодах. Гадон досталась роль Элизы Монтгомери, Нельсон получила по сюжету имя Маргарет, Флинн станет Райаном Питерсом, а Грациадея назвали Дэном О'Брайеном. Подробности о персонажах не раскрываются.
Премьера третьего сезона состоится на HBO в 2019 году.
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