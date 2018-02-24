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Сара Гадон сыграет в «Настоящем детективе»

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
К команде третьего сезона «Настоящего детектива» присоединились Сара Гадон, Эмили Нельсон («Друг невесты»), Брэндон Флинн («13 причин почему») и Майкл Грациадей («Американская история ужасов»), сообщает Deadline.

Сара Гадон сыграет в «Настоящем детективе»

Над сценарием третьего сезона работает создатель сериала Ник Пиццолатто. HBO обещает поклонникам возвращение звёзд первого сезона Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсона. В новых эпизодах также появятся Махершала Али, Стивен Дорфф, Кармен Эджого, Скут Макнэйри, Риз Уэйкфилд, Джон Тенни, Мэми Гаммер, Рэй Фишер («Лига справедливости») и Майкл Грейейес («Новый свет»).

Действие новых серий будет происходить в штате Арканзас. Речь пойдёт о жутком преступлении в сердце плато Озарк: сюжет развернется вокруг тайны, последствия которой разыграются в трёх временных периодах. Гадон досталась роль Элизы Монтгомери, Нельсон получила по сюжету имя Маргарет, Флинн станет Райаном Питерсом, а Грациадея назвали Дэном О'Брайеном. Подробности о персонажах не раскрываются.

Премьера третьего сезона состоится на HBO в 2019 году.
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