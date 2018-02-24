Сара Гадон сыграет в «Настоящем детективе»

ревью

Новости кино «Профиль» Тимура Бекмамбетова отмечен наградой Берлинале Картина, снятая в формате скрин-лайф, получила приз зрительских симпатий программы «Панорама».

Лайфстайл Никита Михалков стал прадедом А Петр Скворцов - отцом

Лайфстайл Стивен Фрай рассказал о борьбе с раком Актер перенес операцию по удалению опухоли

Лайфстайл Звезды под открытым небом: Джим Керри, Крис Прэтт и Холли Берри 10 известных артистов, живших на улице

Фестивальная колонка Берлинале-2018: «Не в себе» Стивена Содерберга Снятый на айфон триллер про сталкинг и харассмент

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Что творят мужчины Студент, карикатурист, режиссер и их зависимости – в конкурсной программе фестиваля

Фестивальная колонка Берлинале-2018: Оскар Уайльд & Астрид Линдгрен Два не самых удачных байопика двух прекрасных писателей