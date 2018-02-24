Бен Уитли адаптирует «Ребекку»

Бен Уитли
задумал поставить для студии DreamWorks новую экранизацию известного романа Дафны Дю Морье «Ребекка»
, блистательно адаптированного Альфредом Хичкоком
в 1940 году. Об этом сообщает портал Omega Underground
.
Картина старины Хича рассказывала про богатого вдовца Максимилиана де Уинтера (Лоуренс Оливье
), ухаживающего за девушкой (Джоан Фонтэйн
), которая ни на минуту не сомневается, что судьба ей улыбнулась, и она нашла любимого человека. После головокружительного романа они женятся, но, по мере того, как их отношения укрепляются, героиню всё больше преследует дух покойной первой жены её мужа Ребекки.
Первую версию сценария написали Стивен Найт
(«Порок на экспорт»
) и Джейн Голдман
(«Пипец»
), но, скорее всего, Уитли перепишет его, как только переговоры со студией завершатся в его пользу.
На счету романа Дю Морье, впервые опубликованного в 1938 году, более пяти экранизаций. В частности, в разные годы де Уинтера играли Джереми Бретт
и Чарльз Дэнс
, а его вторую жену — Эмилия Фокс
и Кристиана Капотонди
.
обсуждение >>