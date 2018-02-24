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Студия Paramount нашла режиссёра для адаптации «Подземелья драконов»

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Студия Paramount Pictures ведёт переговоры с Крисом Маккеем («Лего Фильм: Бэтмен») по поводу того, чтобы доверить ему постановку адаптации настольной игры «Подземелье драконов» (Dungeons & Dragons).

Крис Маккей

Согласно сайту Collider, над сценарием будущей ленты, чей релиз запланирован на 23 июля 2021 года, трудится Майкл Гилио.

Популярная настольная игра в жанре фэнтези Dungeons & Dragons появилась на свет в 1974 году благодаря компании Tactical Studies Rules, Inc. Позднее на её основе были созданы такие популярные компьютерные игры, как Baldur's Gate и Neverwinter Nights.

Первое обращение кинематографистов к игре состоялось в 2000 году. Именно тогда вышла экранизация с Джереми Айронсом, Торой Берч и Брюсом Пэйном, не снискавшая популярности ни у критиков, ни у зрителей. Тем не менее, у ленты появилось два продолжения. Кроме того, существует анимационный сериал, выходивший в середине 80-х.
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