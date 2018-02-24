Ёж Соник прибежит к зрителю в ноябре 2019 года

Обнародована дата релиза картины, основанной на серии игр Sonic the Hedgehog
. Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019
года, сообщает Deadline.
«Ёж Соник»
будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер
, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц
, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси
и Джош Миллер
. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер
.
Подробностей об актёрском ансамбле проекта пока нет.
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