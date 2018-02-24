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Ёж Соник прибежит к зрителю в ноябре 2019 года

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Обнародована дата релиза картины, основанной на серии игр Sonic the Hedgehog. Фильм появится на больших экранах планеты 15 ноября 2019 года, сообщает Deadline.

Ёж Соник прибежит к зрителю в ноябре 2019 года

«Ёж Соник» будет сочетать в себе компьютерную анимацию и живых актёров. Режиссёром назначен режиссёр-дебютант Джефф Фоулер, спродюсирует ленту Нил Х. Мориц, а авторами сценария числятся Патрик Кэйси и Джош Миллер. В качестве исполнительного продюсера адаптации выступает режиссёр «Дэдпула» Тим Миллер.

Подробностей об актёрском ансамбле проекта пока нет.
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