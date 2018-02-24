«Профиль» Тимура Бекмамбетова отмечен наградой Берлинале

Берлинский кинофестиваль подошел к своему концу. Официальные призы будут вручены через несколько часов, но уже сейчас стали известны фавориты зрителей и обладатели независимых наград.
фото: Берлинский кинофестиваль
Так, в программе «Панорама», за фильмы которой голосовало более 26 тысяч зрителей, победителем был признан фильм «Профиль» российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Лента, снятая в формате скрин-лайф, когда все действие происходит на экране компьютера, рассказывает о британской журналистке, которая пытается найти в интернете вербовщика в ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) и написать об этом репортаж.
Ассоциация международных кинокритиков FIPRESCI в конкурсе отметила своим призом парагвайскую картину «Наследницы» (Las herederas) Марсело Мартинесси. В параллельных программах награды FIPRESCI получили ленты «На берегу реки» (River’s Edge) Исао Юкисады, участвовавшая в программе «Панорама», и «Слон сидит спокойно» (Elephant Sitting Still) Ху Бо, показанная в программе «Форум».
Приз экуменического жюри достался немецкой ленте «Между полками» (In den Gängen) Томаса Стубера, специального упоминания заслужила норвежская картина «Утойя, 22 июля» (Utøya 22. Juli) Эрика Поппе.
Российский фильм «Довлатов» отмечен наградой читателей газеты Berliner Morgenpost.
Берлинский кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля. На главный приз «Золотого медведя» претендует 19 картин, в том числе российская лента «Довлатов».
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