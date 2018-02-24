Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения

24 февраля
2018 год

Новости кино >>
24 февраля 2018
Фильм «Довлатов» российского режиссера Алексея Германа-младшего отмечен на Берлинском кинофестивале «Серебряным медведем» за выдающиеся художественные достижения. Церемония награждения проходит сегодня во Дворце Берлинале.

Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения

Этой наградой на Берлинале отмечают работы операторов, художников или звкуорежиссеров. Однако в последние несколько лет этот приз присуждался, как правило, операторам. Такой же наградой, в частности, три года назад отмечали предыдущий фильм Германа-младшего «Под электрическими облаками». За работу над «Довлатовым» жюри нынешнего Берлинале, возглавляемое немецким режиссером Томом Тыквером, отметило Елену Окопную – художника-постановщика и художника по костюмам картины.

Действие фильма «Довлатов» происходит в первые ноябрьские дни 1971 года, когда в Ленинграде готовится празднование очередной годовщины Октябрьской революции, а писатель Сергей Довлатов (Милан Марич), чьи литературные произведения нигде не публикуют, готовит репортажи для заводской газеты «Морской путь» и получает заказы на воодушевляющие интервью с поэтом-метростроевцем или написание стихов о нефти. Бродский (его в фильме играет артист Артур Бесчастный) еще не уехал из Ленинграда. Где-то на кухнях коммунальных квартир и творческих мастерских он читает стихи – в компании таких же, как он и Довлатов, творческих людей, не имеющих возможности реализоваться.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Российский «Довлатов» вырвался в фавориты Берлинале
Алексей Герман-младший представил на Берлинале «Довлатова»
Берлинале-2018: «Довлатов» Алексея Германа-младшего
Поиск по меткам
Берлинский кинофестиваль
персоны
Артур БесчастныйАлексей Герман (младший)Милан МаричЕлена Окопная
фильмы
Довлатов

фотографии >>
Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения фотографии
Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения фотографии
Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения фотографии
Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Решетников
22 февраля ушёл из жизни актёр Анатолий Решетников.
Юрий Хорошилов
21 февраля ушёл из жизни Юрий Хорошилов.
Виктор Узун
20 февраля ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Виктор Узун.

День рождения >>

Павел Абдалов
Владимир Горянский
Михаил Елисеев
Мария Зубарева
Кирилл Кяро
Елена Соловей
Валентина Сперантова
Максим Штраух
Василий Щипицын
Марга Барбу
Морис Гаррель
Кристин Дэвис
Билли Зейн
Сильвия Пфайфер
Эммануэль Рива
Джеймс Фарентино
все родившиеся 24 февраля >>

Афиша кино >>

Чёрная Пантера
кинокомикс
США, 2018
Рубеж
драма, мистика, приключения
Россия, 2018
О чём говорят мужчины. Продолжение
комедия
Россия, 2018
Вся наша надежда
драма
Россия, 2016
Все деньги мира
биография, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2017
На пределе
драма, социальная драма
Германия, 2017
Секретное досье
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Гномы в доме
детский фильм, семейное кино
Канада, 2017
Девушки и танки
боевик, комедия, семейное кино
Япония, 2015
Дикий
боевик
Канада, 2018
Муза
триллер
Бельгия, Ирландия, Испания, Франция, 2017
Ночные игры
боевик, комедия, криминальный фильм, мистика, фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью