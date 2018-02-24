Фильм «Довлатов» получил в Берлине приз за выдающиеся художественные достижения

Фильм «Довлатов
» российского режиссера Алексея Германа-младшего
отмечен на Берлинском кинофестивале «Серебряным медведем» за выдающиеся художественные достижения. Церемония награждения проходит сегодня во Дворце Берлинале.
Этой наградой на Берлинале отмечают работы операторов, художников или звкуорежиссеров. Однако в последние несколько лет этот приз присуждался, как правило, операторам. Такой же наградой, в частности, три года назад отмечали предыдущий фильм Германа-младшего «Под электрическими облаками». За работу над «Довлатовым» жюри нынешнего Берлинале, возглавляемое немецким режиссером Томом Тыквером, отметило Елену Окопную
– художника-постановщика и художника по костюмам картины.
Действие фильма «Довлатов» происходит в первые ноябрьские дни 1971 года, когда в Ленинграде готовится празднование очередной годовщины Октябрьской революции, а писатель Сергей Довлатов (Милан Марич
), чьи литературные произведения нигде не публикуют, готовит репортажи для заводской газеты «Морской путь» и получает заказы на воодушевляющие интервью с поэтом-метростроевцем или написание стихов о нефти. Бродский (его в фильме играет артист Артур Бесчастный
) еще не уехал из Ленинграда. Где-то на кухнях коммунальных квартир и творческих мастерских он читает стихи – в компании таких же, как он и Довлатов, творческих людей, не имеющих возможности реализоваться.
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