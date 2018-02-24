«Золотой медведь» Берлинале достался румынской дебютантке

Главную награду «Золотой медведь» 68-го Берлинского кинофестиваля жюри под руководством немецкого режиссера Тома Тыквера вручило картине «Не прикасайся» (Touch Me Not) румынского режиссера-дебютантки Адины Пинтилие. Церемония награждения прошла сегодня во Дворце Берлинале.
фото: Съемочная группа фильма "Не прикасайся"/Берлинский кинофестиваль
Лента рассказывает о 50-летней Лоре, которая не выносит прикосновений и пытается побороть свой страх наблюдением за разного рода людьми – от симпатичного мастурбирующего парня в татуировках до чудаковатого транссексуала. Примечательно, что лента Пинтилие также была отмечена премией за лучший дебют нынешнего Берлинале.
Большой приз жюри достался польскому режиссеру Малгожате Шумовской за ее фильм «Рожа» (Twarz) – про парня, жизнь которого изменила первая в Польше операция по пересадке лица.
Лучшим режиссером был признан Уэс Андерсон, снявший мультфильм «Остров собак». Наградой за лучший сценарий отмечена лента «Музей» (Museo) режиссера Алонсо Руизпаласиоса (он же и написал сценарий вместе с Мануэлем Алкала). Российский «Довлатов» получил награду за выдающиеся художественные достижения – ее вручили художнику ленты Елене Окопной.
В актерских категориях победу одержали молодой французский актер Антони Бажон, сыгравший главную роль в ленте Седрика Кана «Молитва» (La prière), и Ана Брун за работу в фильме «Наследницы» (Las herederas) Марсело Мартинесси. Эта же картина была отмечена и призом Альфреда Бауэра, который обычно вручается за открытие нового киноязыка и перспектив развития искусства.
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