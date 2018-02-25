Съёмки спин-оффа Джокера стартуют в День труда

Съёмки сольного фильма Тодда Филлипса
о суперзлодее Джокере начнутся в День труда, то есть 1 мая
. Об этом стало известно благодаря твиту
журналиста издания Tracking Board Джеффа Снайдера
.
В настоящий момент Warner Bros. ведёт переговоры с Хоакином Фениксом
, давшим устное согласие на роль главного суперзлодея DC в картине, полностью посвящённой данному персонажу.
Сценарий написал сам Филлипс вместе со Скоттом Силвером
(«8 миля»
). Мартин Скорсезе
выступает продюсером.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
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