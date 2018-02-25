Amazon построит «Тёмную башню»

Amazon возродит интерес к «Тёмной башне» Стивена Кинга
. Потоковый сервис поддержит производство сериала по популярному фэнтези-циклу, сообщает Deadline
.
Это не единственная экранизация, задуманная Amazon. Зрителей ожидают многосерийные адаптации романов «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина
, «Вспомни о Флебе» Иэна Бэнкса
, «Колесо времени» Роберта Джордана
и Брэндона Сандерсона
, «Мир-Кольцо» Ларри Нивена
и «Лавина» Нила Стивенсона
.
Согласно сайту Slashfilm
, шоураннером телевизионной «Тёмной башни» выступит Глен Маццара
(«Ходячие мертвецы»
), а режиссёр киноверсии Николай Арсель
написал сценарий пилотного эпизода. По словам Арселя, сериал более канонический, чем фильм, а по сюжету, основанному на романах «Колдун и кристалл»
и «Стрелок»
, это будет приквел, посвящённый становлению Стрелка.
Информация об актёрском составе пока отсутствует.
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