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Amazon построит «Тёмную башню»

25 февраля
2018 год

Новости кино >>
25 февраля 2018
Amazon возродит интерес к «Тёмной башне» Стивена Кинга. Потоковый сервис поддержит производство сериала по популярному фэнтези-циклу, сообщает Deadline.

Это не единственная экранизация, задуманная Amazon. Зрителей ожидают многосерийные адаптации романов «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкина, «Вспомни о Флебе» Иэна Бэнкса, «Колесо времени» Роберта Джордана и Брэндона Сандерсона, «Мир-Кольцо» Ларри Нивена и «Лавина» Нила Стивенсона.

Amazon построит «Тёмную башню»

Согласно сайту Slashfilm, шоураннером телевизионной «Тёмной башни» выступит Глен Маццара («Ходячие мертвецы»), а режиссёр киноверсии Николай Арсель написал сценарий пилотного эпизода. По словам Арселя, сериал более канонический, чем фильм, а по сюжету, основанному на романах «Колдун и кристалл» и «Стрелок», это будет приквел, посвящённый становлению Стрелка.

Информация об актёрском составе пока отсутствует.
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