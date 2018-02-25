Том Харди готов стать Аль Капоне

Том Харди
начал подготовку к роли именитого гангстера Аль Капоне
в фильме Джоша Транка «Фонзо»
, чьи съёмки, как утверждает Omega Undergorund
, стартуют в Новом Орлеане 2 апреля
.
В центре сюжета окажется 47-летний Альфонс Капоне, державший в страхе весь Чикаго. После 11 лет тюремного заключения гангстер страдает от деменции, вызванной сифилисом, и его криминальное прошлое становится кошмаром наяву.
Трэнк является также сценаристом ленты, а продюсером числится Лоуренс Бендер
. Дата выхода «Фонзо» в прокат не сообщается.
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