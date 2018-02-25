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Миранда Отто присмотрит за племянницей-ведьмой

25 февраля
2018 год

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25 февраля 2018
Ремейк «Сабрины — юной ведьмы», который под названием «Леденящие душу приключения Сабрины» выйдет на Netflix, продолжает обрастать актёрским составом.

Миранда Отто / Ричард Койл / Люси Дэвис

Как сообщают Variety и Deadline, к Кирнан Шипке, Джаз Синклер, Чансу Пердомо и Мишель Гомес присоединились Миранда Отто, Люси Дэвис и Ричард Койл. Последний воплотит образ отца Блэквуда, который возглавляет Церковь Ночи и является деканом Академии невидимых искусств, а актрисам соответственно достались роли Зельды и Хильды, тётушек Сабрины.

В сериале, основанном на одноимённом комиксе, пойдёт рассказ о юной ведьме Сабрине Спеллман (Шипка), которая борется со злом внутри себя и в своём родном городе Гриндейл.

За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса, Грег Берланти, Ли Толанд Кригер и Сара Шехтер.
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