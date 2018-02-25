Миранда Отто присмотрит за племянницей-ведьмой

Ремейк «Сабрины — юной ведьмы»
, который под названием «Леденящие душу приключения Сабрины»
выйдет на Netflix, продолжает обрастать актёрским составом.
Как сообщают Variety и Deadline, к Кирнан Шипке
, Джаз Синклер
, Чансу Пердомо
и Мишель Гомес
присоединились Миранда Отто
, Люси Дэвис
и Ричард Койл
. Последний воплотит образ отца Блэквуда, который возглавляет Церковь Ночи и является деканом Академии невидимых искусств, а актрисам соответственно достались роли Зельды и Хильды, тётушек Сабрины.
В сериале, основанном на одноимённом комиксе, пойдёт рассказ о юной ведьме Сабрине Спеллман (Шипка), которая борется со злом внутри себя и в своём родном городе Гриндейл.
За производство отвечает Warner Bros. TV, а исполнительными продюсерами числятся сценарист и режиссёр пилота Роберто Агирре-Сакаса
, Грег Берланти
, Ли Толанд Кригер
и Сара Шехтер
.
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