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Битва Годзиллы и Кинг-Конга начнётся осенью

25 февраля
2018 год

Новости кино >>
25 февраля 2018
Старт съёмок кайдзю-фильма Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга» намечен на 1 октября, а продлятся они в Атланте до февраля 2019 года, уверяет Omega Underground.

Битва Годзиллы и Кинг-Конга начнётся осенью
фото: i1.wp

За декорации отвечает художник Томас Хаммок, сотрудничавший с Вингардом в фильмах «Гость» и «Ведьма из Блэр: Новая глава», а сценарий пишет Терри Россио, работавший над «Годзиллой» Роланда Эммериха.

Поговаривают, что в кроссовере зрители смогут увидеть персонажей из второй «Годзиллы», которая вместе с «Конгом: Островом Черепа» и «Годзиллой» трёхлетней давности составляет новую Вселенную студии Warner Bros.

«Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 21 мая 2020-го.
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