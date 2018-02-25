Битва Годзиллы и Кинг-Конга начнётся осенью

Старт съёмок кайдзю-фильма Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга»
намечен на 1 октября
, а продлятся они в Атланте до февраля 2019 года, уверяет Omega Underground
.
За декорации отвечает художник Томас Хаммок
, сотрудничавший с Вингардом в фильмах «Гость»
и «Ведьма из Блэр: Новая глава»
, а сценарий пишет Терри Россио
, работавший над «Годзиллой» Роланда Эммериха
.
Поговаривают, что в кроссовере зрители смогут увидеть персонажей из второй «Годзиллы»
, которая вместе с «Конгом: Островом Черепа»
и «Годзиллой»
трёхлетней давности составляет новую Вселенную студии Warner Bros.
«Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 21 мая 2020
-го.
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