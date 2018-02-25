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Кэти Холмс устроилась в ФБР

25 февраля
2018 год

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25 февраля 2018
Кэти Холмс досталась главная роль в многосерийной драме телеканала Fox, пока не получившей название.

Кэти Холмс

Согласно Variety, актриса воплотит образ агента ФБР Хейзел Отис. На работе она успешно противостоит внутреннему терроризму, а свободное время проводит не только с семьёй, но и с неким высокопоставленным генералом. В конце концов тайное стало явью, и из-за неосмотрительного романа её карьера оказывается под угрозой. Героине предстоит преодолеть немало препятствий для восстановления испорченной репутации.

Авторами сценария пилота являются Айлин Чайкен («Рассказ служанки») и Мелисса Скривнер Лав («Подозреваемый»). Холмс числится исполнительным продюсером наряду с Чайкен, Скривнер Лав, Оли Обстом и Джуди Смит. 20th Century Fox TV и 3 Arts взяли на себя производство телешоу.
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