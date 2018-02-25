Кэти Холмс устроилась в ФБР

Кэти Холмс
досталась главная роль в многосерийной драме телеканала Fox, пока не получившей название.
Согласно Variety, актриса воплотит образ агента ФБР Хейзел Отис. На работе она успешно противостоит внутреннему терроризму, а свободное время проводит не только с семьёй, но и с неким высокопоставленным генералом. В конце концов тайное стало явью, и из-за неосмотрительного романа её карьера оказывается под угрозой. Героине предстоит преодолеть немало препятствий для восстановления испорченной репутации.
Авторами сценария пилота являются Айлин Чайкен
(«Рассказ служанки»
) и Мелисса Скривнер Лав
(«Подозреваемый»
). Холмс числится исполнительным продюсером наряду с Чайкен, Скривнер Лав, Оли Обстом
и Джуди Смит
. 20th Century Fox TV и 3 Arts взяли на себя производство телешоу.
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